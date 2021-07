Dringend advies aan tienduizend inwoners Maastricht: Verlaat huis

Zo’n tienduizend inwoners van Maastricht hebben het dringende advies gekregen hun huis te verlaten en een veilige plek te zoeken voor het aankomende hoge water. Het gaat om bewoners van de wijken Randwijck en Heugem. Die wijken liggen in de gevarenzone van de Maas die naar verwachting vannacht buiten de oevers treedt. De Veiligheidsregio verwacht waterhoogtes tussen de 80 centimeter en 5 meter.

Woont u in Randwyck of Heugem? Bereid u voor u uw woning zo snel mogelijk te verlaten. Breng uw spullen van de laagste verdieping in veiligheid. Sluit stroom en gas af. Zorg dat u bij familie, vrienden of kennissen terecht kunt. Meer info: https://t.co/llMoluG7jK

