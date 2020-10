Dringend advies? In Duits parlement zijn mondkapjes verplicht

In de Tweede Kamer geldt vooralsnog alleen een ‘dringend advies’, maar in de Duitse Bondsdag is het dragen van een mondmasker sinds dinsdagmorgen verplicht. Volgens de voorzitter van het Duitse parlement Wolfgang Schäuble is “de pandemie nog altijd zeer ernstig”.

De mondkapjesplicht geldt in alle ruimtes van de Bondsdag. Parlementariërs mogen hun mondneusmasker alleen af doen als ze op hun stoel zitten, op anderhalve meter afstand van anderen. Bondsdagleden die zich niet aan de mondkapjesregels houden, kunnen een boete tot 5.000 euro krijgen.

Berlijn heeft voor Duitse begrippen te kampen met veel besmettingen. Enkele buurten in de Duitse hoofdstad zijn roodgekleurd op de coronakaart van het Robert Koch-Institut. Dat betekent dat er in een week tijd bij meer dan 50 op de 100.000 mensen een besmetting is vastgesteld.

Duitsers die in de vier rood gekleurde districten in Berlijn zijn geweest, moeten daarna twee weken in quarantaine. Het aantal besmettingen in Berlijn ligt overigens nog altijd lager dan het Nederlandse gemiddelde.