Dringende oproep aan bevolking over Code Zwart maakt grote indruk

De afgelopen dagen doemt aan de horizon Code Zwart op. Dat is een situatie die voor iedereen lastig voor te stellen is. In deze video wordt uitgelegd wat het in de praktijk gaat betekenen. Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht doet, samen met medewerkers van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de Gemeente Dordrecht, het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, een dringende oproep aan de burgers om alles op alles te zetten deze situatie te voorkomen. Als Code Zwart een feit wordt, geldt de huiveringwekkende praktijk voor iedereen. De video is volgens vele commentaren een staaltje overheidscommunicatie waar het kabinet wat van kan leren.