Net als Marcel van Roosmalen staat Druktemaker Pieter Derks stil bij de eerder deze week door Forum voor Democratie onthulde toekomstvisie voor 2040. Baudets plannen zijn zeker niet allemaal onrealistisch, constateert Derks. “Als we, zoals Baudet voorstelt, het klimaatprobleem tot 2040 blijven ontkennen, ligt Schiphol tegen die tijd inderdaad in de Noordzee.”

Derks snakt naar een politiek van dromen. “De dromen van Thierry Baudet zijn de mijne niet, maar wat is het prettig om eens iemand te horen praten over het Nederland van 2040.” Want hoe zou het eruit zien dan? “Ik zie goedbetaalde leraren en verpleegkundigen met plezier hun werk doen”, droomt Derks hardop. “En ik hoor hoe zo’n leraar vertelt dat het mooi is om dat werk te kunnen doen in een veilig en vriendelijk land dat hem zo liefdevol heeft opgevangen nadat hij uit het brandende Moria gered was.”