Dronten neemt gesprekken ambtenaren en burgers op

De gemeente Dronten zet camera’s in om gesprekken op te nemen tussen ambtenaren en burgers die bijvoorbeeld een uitkering komen aanvragen. De linkse oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP maken bezwaar, meldt Omroep Flevoland. Paul Vermast van GroenLinks zegt tegen de omroep:

In die spreekkamer moet je van alles en nog wat vertellen over je gezinssituatie, je financiële situatie en dat is een ruimte waarin geluid en beeld wordt opgenomen. Dat vinden wij toch echt heel kwetsbaar, omdat het hele privacygevoelige dingen zijn die dan worden vastgelegd.