Drugsbus brengt Belgen massaal naar Tilburg

Drugstoeristen uit heel België trekken naar Turnhout: om dan ‘drugsbus’ naar Tilburg te nemen, kopt de Belgische nieuwssite Het Laatste Nieuws. De afgelopen week zijn er honderd bekeuringen uitgedeeld aan drugstoeristen die met buslijn 450 tussen Turnhout en Tilburg naar Nederland reizen om daar drugs in te slaan. Ook auto’s worden gecontroleerd.

Het Brabants Dagblad meldt:

De Belgen voeren de strijd tegen drugstoerisme op vanwege het toenemend aantal klachten door buschauffeurs en passagiers over een wietlucht en wangedrag in de bussen. ,,Het geeft een gevoel van onveiligheid”, zegt een woordvoerder van het parket in Antwerpen. Busmaatschappij De Lijn werkt ook mee aan de aanpak. Bij acht controles is in totaal het volgende in beslag genomen: 400 gram cannabis, 19 joints, 165 gram hasj, ruim 5 kilo amfetamines en 1 gram heroïne. De amfetamine lag in een auto, twee mannen uit Turnhout zijn hiervoor opgepakt. Bij zestien personen is het rijbewijs voor twee weken ingetrokken omdat ze drugs in het verkeer hadden gebruikt. Ook namen agenten bij vier mensen cannabiszaad in beslag. ,,Die lijken zich dus te willen wagen aan de thuiskweek”, aldus de woordvoerder.