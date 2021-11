Druk bij Klimaatmars Amsterdam: ‘Zeg Poolkapje waar ga je henen’

Hoewel menigeen vanwege de oplopende besmettingscijfers op het laatste moment besloot af te zien van deelname, is de opkomst bij de Kimaatmars zaterdag in Amsterdam hoog, zo is duidelijk aan het begin van de middag. Deelnemers die samenkomen op de Dam, dragen borden en spandoeken met zich mee met teksten als ‘Zeg Poolkapje waar ga je henen’, ‘Neuk mijn reet, niet de planeet’ en ‘Ik wil ijs’.

Vanuit heel Nederland zijn mensen naar de hoofdstad gekomen om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Activisten uit Utrecht, Monnickendam en Almere kwamen op de fiets naar het protest.

De gemeente verwacht 20.000 deelnemers aan de mars die begint op de Dam en eindigt in het Westerpark. Ook politieke leiders als Jesse Klaver, Lilianne Ploumen en Esther Ouwehand zullen aanwezig zijn.

Volle bak op station Amsterdam Bijlmer-Arena. Allemaal heel verschillende mensen die één ding zeker weten: deze wereld kan zoveel beter. #klimaatmars pic.twitter.com/LJpRnSK8EL — Andy Palmen (@andypalmen) November 6, 2021

Op weg naar de #klimaatmars. Pak de klimaatcrisis aan, politiek leiders. Maak Glasgow tot een enorm succes. Doe waarvoor je gekozen bent: houd onze samenleving en onze planeet veilig, leefbaar en zo mooi als ze is. pic.twitter.com/sw5Osa6rUG — Dieuwertje Penders (@DieuwertjeP) November 6, 2021

Deze week overleggen wereldleiders in Glasgow over nieuwe klimaatmaatregelen. Terwijl andere landen al afspraken om niet langer te investeren in fossiele brandstoffen, besloot het demissionaire kabinet daar niet aan mee te doen.