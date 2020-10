Drukte in Efteling ondanks record nieuwe coronabesmettingen

In pretpark de Efteling is het vrijdag flink druk. De combinatie van schoolvakantie en een zonnige herfstdag, zorgt ervoor dat veel mensen erop uit trokken. Dit terwijl het aantal nieuwe coronabesmettingen de afgelopen 24 uur boven de 10.000 is gekomen, een record, en de overheid nog altijd oproept om drukte te vermijden en het aantal reisbewegingen te beperken. Dat laat pretparkwatcher Looopings zien:

Gisteren 9283 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in Nederland. De overheid vraagt om reisbewegingen te beperken en drukte te mijden.

Vandaag in de #Efteling: pic.twitter.com/NhrlkIiSmg — Team Looopings (@teamlooopings) October 23, 2020

Terwijl horeca en theaters de deuren moesten sluiten, mogen pretparken onder de meest recente coronamaatregelen gewoon open blijven. De achterliggende gedachte hierbij is dat er in pretparken – net als in bijvoorbeeld musea en dierentuinen – sprake is van een doorstroom van bezoekers waardoor het mogelijk zou zijn voldoende afstand te bewaren. Dat het met die doorstroom nogal tegenvalt is te zien aan de rijen bij de attracties in de Efteling. De wachttijden lopen daar de hele dag op tot wel anderhalf uur. Volgens het pretpark zelf juist omdat er minder mensen in een attractie mogen en er vaker wordt schoongemaakt:

Hallo @Efteling De lol is er af zo. Jullie zitten te vol. Gisteren zelfs tot ver na 20:00uur. pic.twitter.com/7rh7beLtrm — Marc Smits (@ctrlspatie) October 23, 2020

In België zijn alle pretparken wel gesloten.