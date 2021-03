Drukte in teststraten voor kinderen

Volgens het RIVM raken scholieren veel vaak besmet, en dat is te merken in de teststraten. In de regio Hollands Midden wordt inmiddels één op de vijf coronatests afgenomen bij een kind, meldt de GGD. De speciale teststraten voor kinderen kunnen de drukte nauwelijks meer aan, bericht Omroep West.

Sinds de heropening van de scholen in februari neemt het aantal coronagevallen bij de jongste leeftijdsgroepen flink toe. Demissionair minister van Onderwijs Arie Slob hoopt dat de scholen open kunnen blijven. “Fingers crossed”, zei hij dinsdag.

Ook in België is er sprake van meer besmettingen bij minderjarigen. “Het grootste aantal nieuwe gevallen zien we momenteel bij tieners en daarna volgt de categorie kinderen tussen 10 en 12 jaar oud”, zegt viroloog Steven Van Gucht tegen De Standaard. Inmiddels zijn minderjarigen goed voor meer dan een op de vier besmettingen.