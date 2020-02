Duffy doet schokkende onthulling op Instagram: ‘Ik ben gegijzeld, gedrogeerd en verkracht’

Van zangeres Duffy werd jarenlang niets meer vernomen. In 2011 beëindigde ze haar zangcarrière om naar eigen zeggen moeder te worden. Maar op Instagram doet de zangeres een schokkende onthulling over de ware reden van haar vertrek uit de muziekwereld. In een openhartig bericht schrijft Duffy: ‘De waarheid is dat ik verkracht, gedrogeerd en gegijzeld ben geweest.’

In het hoogtij van haar carrière besloot Duffy er uit het niets mee te stoppen. Naast het moederschap werden door de media tal van redenen opgevoerd zoals, de druk van het artiestenleven en een rechtszaak met haar manager. Ook gingen er geruchten dat ze zou zijn ontspoord.

Duffy besloot jaren later toch naar buiten te komen met haar verhaal en een einde aan alle geruchten te maken.

‘Hoe vaak ik dit wel niet heb willen delen, me heb afgevraagd hoe ik het zou opschrijven en hoe ik me zou voelen nadat het hoge woord eruit is. Velen van jullie vragen zich af wat er met mij is gebeurd, waar ik heen ben gegaan en waarom ik ben verdwenen’, schrijft Duffy, die dankzij een journalist de moed vond om zich eindelijk uit te spreken. ‘Hij was vriendelijk en het voelde zo geweldig om eindelijk te kunnen praten. Ik heb hem afgelopen zomer alles verteld.’

‘De waarheid is, en geloof me als ik zeg dat ik nu oké en veilig ben, dat ik ben verkracht, gedrogeerd en een paar dagen gegijzeld ben geweest.’

De komende weken zal Duffy haar verhaal delen via een podcast. Ook voor fans en volgers die vragen hebben.

Aan haar fans en aan de media vraagt ze respectvol met haar onthulling om te gaan en ook haar familie met rust te laten. ‘Steun me alsjeblieft om dit een positieve ervaring te maken.’

Via social media ontvangt ze veel lovende reacties en steunbetuigingen, met berichten als ‘Wat sterk van je dat je dit wil delen’ en ‘We zijn er voor je’, proberen mensen haar een hart onder de riem te steken.

cc-foto: screenshot YouTube