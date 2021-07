Duits advies aan VVD en D66: vorm een minderheidsregering

Als in Nederland te weinig partijen bereid zijn om te regeren, dan moeten VVD en D66 samen een minderheidsregering vormen. Dat zegt het vooraanstaande FDP-Bondsdaglid Otto Fricke in de podcast Betrouwbare Bronnen. De FDP is de liberale zusterpartij van VVD en D66.

“Op een bepaald moment moet je zeggen: oké, dan maar een minderheidsregering. Dat moet je andere partijen laten voelen: beste mensen, als jullie niet willen meedoen, als jullie te lang discussiëren, dan gaan we steeds opnieuw kijken waar we de meerderheden vinden. Zoals het nu al vaak gaat in de Eerste Kamer.”

Fricke volgt de Nederlandse politiek op de voet. Hij heeft goede contacten in VVD en D66 en praat vaak met VVD-premier Mark Rutte en waarnemend D66-fractievoorzitter Rob Jetten.

Hij wijst naar het aarzelende CDA dat in crisis verkeert, maar het probleem is volgens hem groter. “Een steeds kleiner deel van het Nederlandse parlement is bereid verantwoordelijkheid te dragen en te zeggen: ik regeer en ik ben bereid kritiek te accepteren. Want wie regeert krijgt veel meer kritiek. Maar dan zeg ik ook: kijk naar de VVD. Niemand had verwacht dat die zo lang in de regering zou blijven. Of nog beter: naar D66. Wie had gedacht dat die fractie zo groot zou worden? Mensen verwachten in een democratie uiteindelijk leiderschap. De wereld wordt steeds gecompliceerder, niet iedereen kan het allemaal volgen. Maar veel mensen zeggen dan: ik vertrouw Mark Rutte of Sigrid Kaag of iemand anders om verantwoordelijkheid te dragen en Nederland verder te brengen. Dus als het niet op de gewone manier gaat, vorm dan een minderheidsregering.”

De Duitse liberaal prijst overigens GroenLinks dat – net als de Groenen in Duitsland – wél klaarstaat om mee te doen. “Als je te lang buiten de regering staat en je wilt van je land iets beters maken, dan is het logisch dat je wilt regeren. En dan ben je ook bereid grote compromissen te sluiten.”

In de Bondsrepubliek is de FDP de partij die met 54 jaar het langst geregeerd heeft, maar altijd als juniorpartner. Leiders als Hans-Dietrich Genscher kozen vaak voor Buitenlandse Zaken, de ministerspost die in Nederland nu D66-leider Sigrid Kaag bekleedt. Toch adviseert Otto Fricke haar te kiezen voor een andere functie: minister van Financiën.

“Uiteindelijk gaat het in de politiek om macht. Waar heb je die? Bij Financiën. Financiën is na minister-president de belangrijkste post. In het Duitse kabinet heeft de minister van Financiën een soort vetorecht. Dat is op een bepaalde manier in Nederland ook zo. Dus moet je daar zitten.”

Het Bondsdaglid heeft ook een advies aan andere partijen: laat Kamerleden langer zitten, zodat ze invloedrijker worden. “Als steeds meer leden maar kort in de Kamer zitten, wordt de macht van het parlement kleiner. Dat is niet goed.”