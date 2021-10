Duits-joodse zanger Gil Ofarim mag hotel niet in met davidster aan ketting

De Duits-joodse zanger Gil Ofarim is in een hotel in Duitsland slachtoffer geworden van antisemitisme. Ofarim werd bij het inchecken in het Westin Hotel in Leipzig eerst langdurig genegeerd, daarna kreeg hij te horen dat hij eerst de davidster aan zijn ketting moest afdoen voor hij geholpen werd. De zanger deed op Instagram geëmotioneerd zijn verhaal. De politie neemt de zaak hoog op, het hotel heeft twee medewerkers geschorst.

Het incident vond begin deze week plaats. Ofarim beschrijft hoe hij lange tijd in de rij stond bij de balie, omdat er computerproblemen zouden zijn. Een voor een werden de wachtende gasten geholpen, behalve Ofarim. Toen hij na een kwartier vroeg waarom zelfs de mensen die na hem binnenkwamen uit de rij geplukt werden, hoorde hij op de achtergrond een medewerker roepen: ‘Doe eerst je ster weg. De medewerker die Ofarim te woord stond herhaalde: ‘Doe je ster weg, daarna mag je inchecken.’

In de video op Instagram is te zien hoe Ofarim, zoon van de beroemde Israëlische muzikant Abi Ofarim, kort na het incident op de vloer van de hotellobby zit, terwijl hij zijn tranen probeert in te houden. ‘Duitsland 2021’, zegt hij. In het bijschrift vraagt hij: ‘Hebben we niets geleerd van het verleden?’

Een woordvoerder van de politie van Leipzig noemt de uitlatingen van het hotelpersoneel ‘overduidelijk antisemitisch’. Het openbaar ministerie heeft de zaak inmiddels in behandeling. Dinsdagavond trokken enkele honderden demonstranten naar het hotel voor een solidariteitsdemonstratrie.

Video in dit artikel niet te zien? Klik hier.