Duitse beachvolleyballers boycotten toernooi in Qatar vanwege bikiniverbod

Twee sterren van het Duitse beachvolleybal, Karla Borger en Julia Sude, reizen niet af naar de golfstaat Qatar om daar deel te nemen aan de Katara Beach Volleyball Cup die in maart plaatsvindt. Ze protesteren daarmee tegen het bikiniverbod dat in het conservatieve land van kracht is. “We willen graag ons werk doen maar we mogen onze werkkleding niet dragen,” verklaart Borger in een interview met Duitse radio. “Dit is echt het enige land waar een regering ons vertelt hoe we moeten spelen en dat is waar we kritiek op hebben.”

Het is de eerste keer dat Qatar een wereldtoernooi voor vrouwen te gast heeft. Mannen speelden er al vaker. Vrouwelijke deelnemers, die beachvolleybal bedrijven in sportbikini’s, hebben te verstaan gekregen dat ze in de golfstaat shirts en lange broek moeten dragen. De internationale beachvolleybalorganisatie FIVB die gehoor geeft aan de seksistische voorwaarden zegt dat te doen “uit respect voor de cultuur en tradities van het gastland”.

De Duitse spelers stellen daartegenover dat Qatar ook veel te warm is om zoveel kleding te dragen tijdens de intensieve sport. De temperatuur in Qatar loopt in de lente op tot 30 graden. De vrouwen worden gesteund door de Duitse volleybal federatie DVV. Borger vraagt zich af of Qatar gezien de slechte reputatie van het land op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten en arbeidsomstandigheden überhaupt een geschikte plek is om een toernooi te houden.

Voor het Nederlandse team zijn de kledingeisen van Qatar geen reden af te zien van deelname, meldt het AD:

Madelein Meppelink reist wél af naar Doha voor de Katara Beach Volleybal Cup (8-12 maart), waar ze met Sanne Keizer een van de vier Nederlandse duo’s vormt. Ze kent het besluit van haar Duitse collega’s, noemt het ‘mooi en gedurfd’, maar twijfelt zelf niet. ,,Zeker in deze onzekere tijden waarin we al niet veel spelen, kan ik zo’n standpunt wel waarderen. Maar persoonlijk weegt het verbod voor mij niet zo zwaar mee’’, vertelt ze. ,,We zijn daar te gast en ik heb de cultuur maar te respecteren.’’ De 31-jarige speelster benadrukt dat de kledingvoorschriften in het islamitische emiraat voor niemand als verrassing komen. Als lid van de atletencommissie en bestuurslid van de internationale spelersvakbond IBVPA weet ze dat alle spelers meermaals naar hun mening is gevraagd. ,,De meesten stonden er meteen positief tegenover, we zijn al blij dat er weer een nieuw toernooi wordt gespeeld.’’

De volleybalbond van Qatar zegt in een reactie dat er geen kledingeisen worden gesteld aan de atleten. Overheden bemoeien zich overigens wel vaker met de kledingkeuze van vrouwen. Zo geldt in Nederland een verbod op het dragen van een niqaab en boerka, kledij die in Qatar juist weer populair is. Dat maakt het wellicht ook lastiger om kritiek uit te oefenen op de conservatieve voorschriften.