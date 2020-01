Duitse burgemeester vertrekt na extreemrechtse haatcampagne

De burgmeester van Estorf, in de Duitse deelstaat Nedersaksen, stapt op na een hevige campagne uit extreemrechtse hoek. Sociaal-democraat Arnd Focke kreeg flyers in de bus met het dreigement hem “te vergassen”, zijn auto werd beklad met hakenkruizen en intimiderende telefoontjes.

De 48-jarige Focke, die acht jaar burgemeester was, zegt zijn gezin te willen beschermen. Hij was al langer doelwit van haatcampagnes omdat hij actief was in de hulpverlening aan vluchtelingen.

In november stapte al een andere SPD-burgemeester, Martina Angermann van Arnsdorf, op na een intensieve haatcampagne. Zij kwam onder vuur van extreemrechts omdat ze het waagde kritiek te uiten op een gemeenteraadslid van de AfD die een Syrische vluchteling aan een boom had vastgebonden.

cc-foto: Bambizoe