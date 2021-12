Duitse democratische partijen voorkomen voorzittersrol extreemrechtse AfD

Geen video? Klik hier.

In Nederland worstelen partijen al jaren over de vraag hoe ze om moeten gaan met extreemrechtse en niet- of zelfs anti-democratische partijen. In Duitsland sluiten de partijen de rijen om deze vijand van de democratie een halt toe te roepen. Zo hebben ze weten te voorkomen dat Martin Hess, die in de Bondsdag zit voor de extreemrechtse AfD, voorzitter wordt van de commissie voor Binnenlandse Zaken.

Duitslandweb schrijft:

De andere partijen zien het niet zitten dat hij in die functie toegang heeft tot veiligheidsinformatie. Twee partijgenoten werden ook niet tot voorzitter gekozen van andere parlementscommissies. De Bondsdagcommissie voor Binnenlandse Zaken houdt zich bezig met onder meer binnenlandse veiligheid en asielbeleid. De commissieleden hebben toegang tot gevoelige informatie en overleggen met veiligheidsdiensten zoals de binnenlandse veiligheidsdienst Verfassungsschutz. Delen van de AfD worden door de Verfassungsschutz in de gaten gehouden omdat ze te extremistisch zijn en dat kan komend jaar ook voor de partij als geheel gaan gelden. Dat juist een AfD’er deze commissie leidt, willen de andere partijen niet. Hess, een politieman uit Baden-Württemberg, kreeg slechts zes stemmen, 40 commissieleden stemden tegen hem als voorzitter.

Ook de AfD-kandidaten voor het voorzitten van de commissies voor Gezondheid en Ontwikkelingssamenwerking werden buiten de deur gehouden. De AfD keert zich net als extreemrechtse partijen in andere landen vaak tegen coronamaatregelen.