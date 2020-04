Duitse dierentuin overweegt dieren aan elkaar te voeren

Dierentuinen komen wereldwijd in de problemen nu er geen bezoekers meer zijn door de coronacrisis. Tierpark Neumünster denk er daarom over na om dieren aan elkaar te voeren, melden Duitse media.

“Als ik geen geld meer heb om voer te kopen of als mijn voederleverancier door nieuwe beperkingen niet meer kan leveren, dan zal ik dieren slachten om andere dieren te voeren”, zegt de directeur van de Noord-Duitse dierentuin Verena Caspari.

Een alternatief is om dieren over te brengen naar andere dierentuinen, maar dat is lang niet altijd even makkelijk. De 700 kilo wegende ijsbeer Vitus kan bijvoorbeeld niet zomaar “in een kist gestopt worden en ergens naartoe gebracht”, stelt Caspari. “Hij is geen pony, maar een groot roofdier.”

De dierentuin houdt er ook rekening mee dat sommige dieren geëuthanaseerd moeten worden. “Dat is beter dan ze laten uithongeren”, zegt Caspari over de zeehonden en pinguïns die dagelijks grote hoeveelheden vis nodig hebben.

Verscheidene dierentuinen, waaronder Artis, hebben het publiek opgeroepen om geld te doneren om de boel draaiende te kunnen houden.