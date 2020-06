Duitse Europarlementariër slachtoffer racistisch Belgisch politiegeweld

Het Europees Parlementslid Dr. Pierrette Herzberger-Fofana is slachtoffer geworden van racisme en intimidatie door de Belgische politie in Brussel. In een verklaring in het parlementsgebouw vertelt het Malinees-Duitse parlementslid hoe ze op het treinstation zag hoe twee zwarte jongens door politieagenten werden aangepakt. Daarna keerden enkele van de agenten zich tegen Herzberger-Fofana.

Ik wil u en alle collega’s laten weten dat ik slachtoffer ben geworden van politiegeweld door Belgische agenten. Ik beschouw dit als een daad van discriminatie met racistische neigingen. Gisteren, nadat ik het station Brussel-Noord verliet, zag ik hoe negen agenten twee zwarte jongemannen lastigvielen. Ik had mijn telefoon in de hand. Ik nam een foto van de gebeurtenis met mijn telefoon, wat toegestaan is. De agenten kwamen op me af. Ze grepen de telefoon uit mijn handen. Vier van de negen gewapende agenten duwden me hardhandig tegen de muur. Ze namen gewelddadig mijn tas af. Ze pinden me vast tegen de muur, spreidden mijn benen, probeerden me te fouilleren en vernederden me. Nadat ik de politieagent vertelde dat ik lid van het Parlement ben, weigerde hij me te geloven, ook al had hij mijn beide paspoorten. Ik had de badge van het Europarlement en het Duitse paspoort. Hij vroeg me naar een Belgische verblijfsvergunning. Ik droeg de badge. Ik heb een klacht ingediend, omdat we dit politiegeweld niet onbestreden kunnen laten. Deze ervaring, in een tijd waarin de hele wereld ziet wat de gevolgen zijn van politiegeweld, is een traumatische.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana vertelt hoe het uren duurde voor ze de moed had de straat weer op te brengen en roept het Europees Parlement op concrete stappen te ondernemen om politiegeweld tegen te gaan. Daarbij wordt ze gesteund door de Groenen, namens wie zij in het Europarlement zit. Die partij schrijft op Twitter:

Wij staan achter onze parlementariër @DrPierrette die gisteren geïntimideerd is door de politie. Ze heeft geen misdaad begaan. Toch werd ze benaderd vanwege de kleur van haar huid. Dergelijke acties maken duidelijk dat #racisme overal om ons heen is. We blijven vechten om het uit te roeien #BlackLivesMattter

