Duitse Groenen willen minister van klimaatbescherming, mét vetorecht

Een prikkelend idee van de Duitse Grünen onder leiding van Annalena Baerbock. In de volgende regering die gevormd wordt na de verkiezingen van september moet er een minister van klimaatbescherming komen. En om ervoor te zorgen dat die taak serieus genomen wordt door de andere ministeries zou deze minister vetorecht moeten krijgen. De Groenen staan in de peilingen op de tweede plaats na de CDU van vertrekkend bondskanselier Angela Merkel.

Het klimaatveto moet gebruikt worden zo gauw ministeries voorstellen doen die onverenigbaar zijn met de doelstellingen van het Parijs klimaatakkoord om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden. Dat is nodig om rampzalige klimaatveranderingen te voorkomen.

“Het gaat er om eindelijk de enorme, eeuwbepalende taak om klimaatneutraal te worden op ons te nemen,” aldus Annalena Baerbock, de leider van de partij en kandidaat voor het bondskanselierschap. Ze wees er op dat klimaatverandering geen abstract idee is en het land nu al geconfronteerd wordt met de gevolgen. Zo kampte Duitsland de afgelopen weken met enorme, ongekende overstromingen. Bijna 200 mensen kwamen daarbij om het leven.

Als de Groenen in de regering komen willen ze dat er een taskforce wordt opgezet die in de eerste 100 dagen meteen vaart maakt met het klimaatbeleid. Er is immers geen tijd meer te verliezen. Om die doelen te realiseren wordt onder meer een klimaatfonds ter waarde van 15 miljard euro in het leven geroepen, gaan de fossiele brandstofprijzen omhoog en wordt het streven om te stoppen met steenkool acht jaar naar voren gehaald tot in 2030.

