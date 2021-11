Duitse IC’s dreigen te bezwijken onder nieuwe besmettingsgolf

Nederlandse toestanden in Duitsland. In verscheidene regio’s zuchten de ziekenhuizen onder de toestroom van coronapatiënten. In het hele land liggen inmiddels 2.226 mensen op de intensive cares. De vrees is dat er volgende week meer dan drieduizend coronapatiënten IC-hulp nodig hebben.

Tijdens eerder golven vingen Duitse ziekenhuizen nog patiënten op uit andere Europese landen, waaronder Nederland. Nu heeft Duitsland zelf zwaar te lijden onder de epidemie. Donderdag werden een recordaantal coronabesmettingen vastgesteld. Volgens het Robert Koch Instituut waren er in een etmaal bijna 34.000 positieve tests. Dat is meer dan het vorige record dat dateert van december vorig jaar. Er zijn in het laatste etmaal 165 Duitsers aan covid-19 overleden.

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) spreekt in navolging van politici uit andere landen van een “enorme pandemie van ongevaccineerden”. De vaccinatiecijfers in Duitsland liggen lager dan in verscheidene andere Europese landen, zoals Spanje en Portugal. Van alle Duitsers is 66 procent volledig ingeënt.

De uitgaande bondskanselier Angela Merkel laat via haar woordvoerder weten dat er mogelijk nieuwe maatregelen voor ongevaccineerden zullen worden genomen als de situatie in de ziekenhuizen verder verslechtert.

Spahn denkt aan het zogeheten 2G-systeem, waarbij ongevaccineerden in zwaar getroffen gebieden geen toegang meer krijgen tot bijvoorbeeld de horeca. Alleen wie volledig gevaccineerd of genezen is, kan nog naar binnen. Dergelijke toegangseisen liggen nu in het verschiet in de deelstaat Saksen.