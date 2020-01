Duitse justitie maakt jacht op Hitler in zijspan die opdook bij motortreffen

Tijdens een motortreffen in de Duitse plaats Augustusburg, nabij de oostgrens, reed een Hitler-imitator rondjes in een zijspan, tot zichtbaar vermaak van de aanwezigen. De reacties in de rest van de wereld waren aanzienlijk anders toen een video van het voorval viraal ging. Daarin is te zien dat politieagenten de Hitler-figuur geen strobreed in de weg leggen en zelfs lachend foto’s maken, net als andere omstanders. Het treffen werd door zo’n 1600 mensen bezocht.

De CDU-premier Kretschmer van de deelstaat Saksen noemt de “verschijning als massamoordenaar meer dan smakeloos” en onacceptabel. Tegen de betrokken agenten zullen maatregelen genomen worden. Een woordvoerder van de politie verklaart tegenover Bild: “We hadden van de collega verwacht dat hij dit zonder mitsen en maren had voorkomen.” Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de onbekende Hitler-imitator en de mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging.