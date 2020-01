Duitse kapitein die 234 vluchtelingen redde vrijgesproken

De Duitse kapitein die met zijn schip 234 vluchtelingen redde, is in hoger beroep vrijgesproken door de het gerechtshof in Valetta. Het Mission Lifeline-schip had werd in juni 2018 opgebracht in de wateren van Malta.

Reisch kreeg een boete van 10.000 euro opgelegd omdat de registratie van zijn vaartuig niet klopte. Zijn advocaten tekenden met succes beroep aan tegen het vonnis. In hoger beroep oordeelt de rechter nu dat Reisch de wet niet bewust heeft overtreden. De veroordeling is vernietigd.

Het schip met migranten, gered voor de Libische kust, was wereldnieuws omdat het uit Italiaanse havens werd geweerd. Ook Frankrijk en Spanje weigerden het schip toe te laten. Nadat er een akkoord was gesloten over de verspreiding van de vluchtelingen over verschillende landen mocht het schip uiteindelijk aanmeren in Malta.