Duitse minister Volksgezondheid: komende winter geen carnaval

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) pleit ervoor om carnaval in het hele land niet door te laten gaan. Dat meldt de Rheinische Post.

De Duitse carnavalsbond BDK is onaangenaam verrast, maar volgens de bewindsman ligt de maatregel voor de hand. “Ik weet hoe belangrijk carnaval voor miljoenen Duitsers is, maar ik kan me carnaval in de komende winter, middenin deze pandemie niet voorstellen”, aldus Spahn. “Het is zuur, maar zo is het nu eenmaal.”

Het aantal coronabesmettingen loopt ook in Duitsland weer op. In de afgelopen dagen stelde het Duitse RIVM, het Robert Koch Instituut, 1400 infecties vast. Tijdens de eerste golf deed Duitsland het aanmerkelijk beter dan veel andere West-Europese landen, onder meer omdat er al meteen veel meer werd getest.

cc-foto: Heinrich-Böll-Stiftung