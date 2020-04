Duitse minister wil recht op thuiswerken vastleggen voor na de crisis

Ook als de coronacrisis weer achter de rug is, moeten werknemers kunnen blijven thuiswerken als ze dat willen en als hun baan dat toelaat. Dat vindt de Duitse minister van Arbeid en Sociale Zaken Hubertus Heil. Hij wil het recht op thuiswerken vastleggen in een wet die hij dit najaar wil indienen. “Je kunt er dan voor kiezen om helemaal vanuit huis te werken of een of twee keer per week.”

Door de corona-epidemie werkt nu ongeveer een kwart van de Duitse werknemers vanuit huis. Volgens Heil zal zijn wetgeving beschermingsclausules bevatten, waardoor het thuiswerken niet ten koste gaat van iemands privéleven. Zo is het volgens de minister niet de bedoeling dat mensen straks tot tien uur ’s avonds door moeten.

Het plan van de SPD-minister kan op de nodige steun rekenen, onder meer van zijn partijgenoot, vicekanselier Olaf Scholz. Ook de fractieleider van de Groenen, Katrin Göring-Eckardt, is enthousiast. Zij vindt dat het recht op thuiswerken vergezeld moet gaan van een recht op breedbandinternet, om het thuiswerken zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Es ist zu begrüßen, wenn das Arbeitsministerium unsere Forderung nach einem Anspruch auf Homeoffice aufgreift. Damit das für alle gut funktioniert, braucht es dazu einen Rechtsanspruch auf schnelles Breitband-Internet #homeoffice — Katrin Göring-Eckardt MdB (@GoeringEckardt) April 26, 2020

cc-foto: StockSnap