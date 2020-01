Duitse politie start onderzoek na aanval kantoor Afrikaans parlementslid

In de Duitse stad Halle is het kantoor van een in Senegal geboren Duitse parlementslid beschoten. Dr. Karamba Diaby was op het moment van de aanval niet aanwezig in het pand. De Duitse minister van Buitenlandse zaken omschreef de actie als “walgelijk en laf”.

De politie in Halle bevestigt dat er een officieel onderoek is gestart. Met het forensisch team is ter plaatse naar bewijsmateriaal gezocht. Woensdagochtend kwam er een melding binnen dat “onbekende personen op verschillende gebouwen schoten”, waaronder het kantoor van een politicus van de Bondsdag. De politie bevestigt dat er verschillende kogelgaten zijn gevonden in het raam van het kantoor, maar van de kogels zelf ontbrak ieder spoor. Daarom kan op dit moment nog weinig worden gezegd over de oorzaak van de schade.

Dr. Diaby plaatste via Twitter een foto van een raam met drie kogelgaten. Het incident is door zowel Duitse als Europese politici op sociale media breed veroordeeld.

Am Mittwochmorgen wurden an meinem Bürgerbüro Einschusslöcher bemerkt. Eine Büroscheibe mit meinem Konterfei weist mehrere Einschusslöcher auf. Die Polizei und der Staatsschutz ermitteln. pic.twitter.com/NyGXlVQK8Q — Dr. Karamba Diaby (@KarambaDiaby) January 15, 2020

Karamba Diaby, de eerste gekozen zwarte Afrikaanse man in de Bondsdag, is vaker slachtoffer van van doodsbedreigingen en pesterijen. Hoewel de politie niet heeft bevestigd dat het een haatmisdrijf betreft, is duidelijk dat het racistische geweld in Duitsland weer toeneemt. Drie maanden geleden werden twee mensen gedood in een antisemitische aanval in Halle.

Na de schietpartij in oktober in Halle, kondigde Duitsland aan dat het nieuwe maatregelen zou invoeren tegen rechtsextremisme en haatmisdrijven, inclusief de beperkingen op de verkoop van vuurwapens. Dr. Diaby reageerde in een Tweet dat Duitsland “niet alleen de grondwettelijke bescherming, politie en vervolging moet versterken, maar ook de samenleving”.