Duitse politieagenten vormen extreemrechts netwerk

Politieagenten in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen maakten deel uit van een extreemrechts netwerk. ‘Een schande voor het korps’, aldus deelstaatminister Herbert Reul. Tot nu toe zijn 29 agenten per direct op non-actief gesteld of ontslagen. Het onderzoek naar meerdere betrokkenen loopt nog.

De agenten deelden in WhatsApp-groepen neonazistische en racistische afbeeldingen en teksten. Daarbij gaat het onder meer over foto’s van Adolf Hitler en hakenkruizen, maar ook gephotoshopte afbeeldingen waarop vluchtelingen in gaskamers te zien zijn en executies van zwarte mensen.

Elf agenten – degenen die actief de afbeeldingen en teksten verspreidden – worden formeel verdacht van opruiing en het verspreiden van extreemrechtse propaganda. Van de overige achttien agenten wordt nog onderzocht wat hun precieze rol in het geheel was. Veertien agenten zijn op staande voet ontslagen, de overige agenten hebben hun dienstwapen moeten inleveren en hebben een toegangsverbod tot het politiebureau gekregen.

Volgens de Duitse politievakbond gaat het om een ‘kleine groep’ die geen goede afspiegeling van de politie vormt. Minister Reul laat weten dat het naïef is te denken dat het om geïsoleerde incidenten gaat. De laatste jaren zijn veelvuldig extreemrechtse groepen binnen zowel de politie als het leger aangetroffen. Eerder al bleek ook al dat binnen diverse afdelingen van de politie agenten werkzaam waren die adressen opzochten van linkse activisten of bekende Duitsers die vluchtelingen helpen, om die door te spelen aan rechts-extremisten.

