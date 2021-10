Duitse rechter geeft winkeliers vrijheid om ongevaccineerden te weigeren

In acht Duitse deelstaten zijn horeca en andere uitgaansgelegenheden al vrij om ongevaccineerden te weigeren maar een Duitse rechtbank in Frankfurt heeft dit recht nu uitgebreid naar winkels. Tot nu gold voor winkels het 3G-beleid, dat wil zeggen toegang voor gevaccineerden, natuurlijk geïmmuniseerden en recent getesten. Steeds meer winkels willen echter overstappen op 2G: wat neerkomt dat de toegang wordt beperkt tot gevaccineerden en immunen. Dat is veiliger en biedt de clientèle daardoor meer vrijheid. Zo hoeft er bij 2G geen mondmasker meer gedragen worden, noch anderhalve meter afstand gehouden te worden en mag de capaciteit maximaal benut worden.

Een winkelier in Hessen was naar de rechter gestapt met een beroep op ondernemersvrijheid die haar ook het recht zou moeten geven de toegang tot haar winkel vrijwillig te beperken tot gevaccineerden en herstelde burgers, schrijft The Local.

De rechtbank stelt dat het juridisch onjuist is om winkels te verbieden een 2G-beleid te voeren als andere ondernemingen dat wel mogen. De rechter gaat daarmee lijnrecht in tegen het regeringsbeleid van de deelstaat Hessen. Volgens de rechter is dat beleid in strijd met het recht op gelijkheid en bovendien is te weinig onderbouwd waarom winkels geen gevaccineerden mogen weigeren om zo hun zaak aantrekkelijker te maken voor het merendeel van de klanten en horecazaken wel.

De ondernemersvereniging verwelkomt de beslissing omdat het winkeliers meer vrijheid geeft zelf hun beleid te bepalen. Anderen stellen dat 2G niet verplicht mag worden, ondernemingen die dat graag willen zouden in staat moeten zijn 3G aan te houden en zaken te doen met ongevaccineerden. Bovendien zouden winkels als supermarkten nooit klanten mogen weigeren. De deelstaat kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.

De bond voor het MKB wijst er op dat het toestaan van 2G voor winkels een tweedeling in de samenleving kan veroorzaken. Dat zou risico’s met zich meebrengen voor winkeliers die mensen weg willen sturen omdat ze ongevaccineerd zijn. Recent nog werd in Duitsland een pompbediende vermoord omdat hij een klant wees op de mondkapjesplicht.

cc-foto: Matthias Berg