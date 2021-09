Duitse rechter weigert verbod op verkiezingsposter met moordoproep tegen Groenen

In Chemnitz, in het oosten van Duitsland, heeft een rechtbank het verbod op verkiezingsaffiches met de slogan ‘Hängt die Grünen’ (Hang de Groenen op) nietig verklaard. Volgens de rechter mogen de posters van de neonazi-partij ‘Der III. Weg’ opgehangen worden, mits minstens honderd meter bij affiches van de Grünen vandaan. De gemeente Zwickau heeft vorige week de affiches met de moordoproep verboden. De gemeente stelde dat de affiches een bedreiging zijn voor de openbare orde en in strijd met de menselijke waardigheid. De neonazi’s stapten daarop naar de rechter.

De rechtbank stelt in een verklaring dat het “onduidelijk is” of er in dit geval beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting opgelegd mogen worden omdat het gaat om een verkiezingscampagne. Ook is volgens de rechter niet duidelijk wie er volgens het affiche opgehangen moet worden, de partij of de leden.

Weil nicht klar ist, ob Grüne Wähler o Politiker gehängt werden sollen, dürfen die Plakate mit “Hängt die Grünen!” bleiben. In welchem Fall wäre es denn ok? Wenn Politiker gehängt werden sollen? Oder wenn Wähler gehängt werden sollen? Ich pack’s nicht. Was passiert hier gerade? pic.twitter.com/N9HhrTM4aZ — Charlotte Obermeier (@MissCharlez) September 7, 2021

De burgemeester van Zwickau, die geen lid is van de Groenen, is het niet met het vonnis eens en neemt nadere stappen: “De oproep om de Groenen op te hangen is en blijft totaal uit den boze, ondemocratisch en onverantwoord!” Tegen het voorlopige vonnis kan nog in beroep gegaan kan worden. Het OM onderzoekt nog of de neonazi-partij vervolgd kan worden wegens aanzetten tot haat.

Ich verstehe nicht, was daran ok sein soll, zu einem Mord aufzurufen, wie auf den „Hängt die Grünen“-Plakaten. Nicht mit 100 Metern Abstand. Nicht mit 1.000 oder 10.000. Einfach gar nicht. In diesem Land wird niemand gehängt! Von keiner Partei & auch sonst niemand. — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) September 14, 2021

Der III. Weg maakt vaker gebruik van termen als landverrader tegen politieke opponenten. Uit foto’s valt op te maken dat de splinterpartij ook aanhangers in Nederland heeft.

cc-foto’s: Kai Schwert