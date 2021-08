Duitse sociaaldemocraten gaan aan kop in de peilingen

Terwijl in Nederland uitgebreid gediscussieerd wordt over het zelfstandig voortbestaan van de PvdA, lijken de sociaal-democraten bij de oosterburen af te stevenen op een stembusoverwinning. Althans in de peilingen die gehouden worden met het oog op de verkiezingen van 26 september.

De partij met als kandidaat Olaf Scholz, minister van Financiën en vicekanselier in de huidige regering van Angela Merkel, scoort in de laatste vijf peilingen van afgelopen week hoger dan de Groenen. In een peiling van INSA die op zondag werd gepubliceerd is de SPD met 22 procent van de voorkeuren voor het eerst in vier jaar net zo populair als de CDU van Merkel. Mocht de verkiezingsuitslag ook zo uitpakken dan zou Scholz de volgende bondskanselier kunnen worden, als hij er in slaagt een coalitie te vormen.

Als persoon is Scholz al veruit de populairste politicus met maar liefst steun van 41 procent van de ondervraagden. Armin Laschet, de opvolger van Merkel bij de CDU, blijft steken op 16 procent en Annalena Baerbock van de Groenen op 12.

De feeststemming bij de sociaaldemocraten wordt nog enigszins bedrukt door de constatering dat Scholz, die soms enigszins saai overkomt, vooral populair is omdat de andere kandidaten nog minder aanspreken. Al is dat een logische consequentie van races: de winnaar wint omdat de rest langzamer is.

Scholz, die oud-burgemeester is van Hamburg en tot de rechtervleugel van de SPD wordt gerekend, slaagt er in ook de linkervleugel aan te spreken, onder meer door te pleiten voor verhoging van het minimumloon en de invoering van een nieuwe 1 procent vermogensbelasting. Ook inzetten op verbetering van het sociale vangnet, waar Scholz in het verleden juist minder interesse in had, spreekt de kiezer aan, schrijft The Observer.