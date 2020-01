Duitse treinkaartjes goedkoper om klimaat te redden

Treinreizigers die een afstand langer dan 50 kilometer afleggen zijn in Duitsland voor het eerst in 17 jaar goedkoper uit. De Deutsche Bahn verlaagt de prijzen voor langeafstandsreizen met 10 procent om het reizen per trein te stimuleren. Ook de toeslagen, zoals voor het meenemen van een fiets, worden verlaagd.

De prijsverlaging is een gevolg van de regeringsmaatregel om treinreizen onder het laagste btw-tarief (7 procent in plaats van 19) te laten vallen. De DB rekent die verlaging door aan passagiers en verwacht daarmee een stijging van vijf miljoen passagiers te veroorzaken. Reizen over korte afstanden wordt wel duurder.

De Nederlandse Spoorwegen heeft de prijzen voor vervoersbewijzen per 1 januari juist met circa 1,5 procent verhoogd. Alleen enkele abonnementstypes werden per maand 1 euro goedkoper.

cc-foto: Yosua M