Duitse universiteitsschutter was lid van neonazi-club

De Duitse student die maandag in een universiteitsgebouw in Heidelberg een medestudent vermoordde en nog eens drie anderen verwondde, was in het verleden lid van een neonazi-partij. Dat melden Duitse media. De 18-jarige Nikolai G. beroofde na de aanslag zichzelf van het leven.

Op basis van bronnen in veiligheidskringen, melden media dat de aanslagpleger lid was van de extreemrechtse partij Der III-Weg, een organisatie die te boek staat als ‘een van de meest radicale en actieve organisaties in de neonazi-scene’, aldus het AD. G. zou zijn lidmaatschap in 2019 hebben opgezegd. Of deze extreemrechtse sympathieën verband houden met de aanslag, moet nog blijken.

Ongeveer een week voor de aanslag kocht G. drie geweren in Oostenrijk. Twee daarvan bij een wapenhandelaar, het derde bij een particulier. Naast het lichaam van G. werden de eerste twee wapens aangetroffen, samen met zo’n 150 patronen. Het derde geweer werd teruggevonden in een door G. gehuurde kamer.

Vlak voor de aanslag stuurde G. zijn vader een bericht waarin hij zei dat ‘nu mensen bestraft moeten worden’. De vader alarmeerde de politie, maar de schietpartij had toen al plaatsgevonden. De slachtoffers waren drie vrouwen van 19, 20 en 23 jaar, en een man van 20 jaar. De 23-jarige vrouw werd in het hoofd geraakt en overleed.