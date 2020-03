Duitsers kunnen zich laten testen op Covid-19 in drive-in

In navolging van Zuid-Korea heeft nu ook Duitsland een corona-drive-in-teststation. Mensen die zich moeten laten testen op Covid-19, rijden er naartoe en draaien hun autoraampje open, waarna een zorgmedewerker in beschermende kleding een wattenstaafje in hun keel duwt. Binnen een dag krijgen de bezoekers van de drive-in een uitslag. Dat meldt Der Spiegel.

Voordeel van de drive-through in Esslingen, vlakbij Stuttgart, is dat huisartsenpraktijken en ziekenhuizen worden ontlast. Ook gaat de test sneller: binnen vijf minuten kun je weer doorrijden en is de volgende patiënt aan de beurt. Patiënten die gebruik willen maken van de drive-in moeten eerst een doorverwijzing hebben van de huisarts. Met een persoonlijke code kunnen zij zich vervolgens melden.

In Zuid-Korea bestaan goede ervaringen met de drive-throughs voor het testen van potentiële Covid-19-patiënten. Sinds de uitbraak van de ziekte heeft Zuid-Korea meer dan een kwart miljoen mensen getest. Door zo grootschalig te testen is het land er in geslaagd om de verspreiding van het virus goed in kaart te brengen. Anders dan in China en Italië is het daarom vooralsnog niet nodig geweest om een lockdown op te leggen aan de bevolking.