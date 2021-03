Duitsland begint wél met gratis sneltesten: binnen kwartier uitslag

Duitsland start deze week met de grootschalige inzet van sneltesten. Burgers die zo’n test doen, weten binnen een kwartier het resultaat. De Duitse overheid wil dat elke burger minstens eenmaal per week kosteloos een sneltest kan doen, schrijft De Gelderlander.

De sneltest is alleen voor mensen die géén corona-verschijnselen hebben, maar zeker willen zijn dat ze niet besmet zijn. (…) Apotheker Ingo Blümlein: ,,De uitslag is 24 uur geldig, iemand kan met de uitslag weer een bezoek brengen aan familie in het verzorgingshuis, of iets anders.”

Door burgers regelmatig te testen, wordt het weer mogelijk om meer te doen en een deel van de lockdown-maatregelen op te heffen, zo is het idee. Ook scholen kunnen leerlingen wekelijks testen om zo corona-uitbraken op scholen te voorkomen of in de kiem te smoren.

In Nederland maakt het kabinet vooralsnog geen aanstalten om op grote schaal sneltesten in te zetten. Microbioloog Jan Kluytmans begrijpt daar niets van, verklaarde hij in de Volkskrant. “Iedere dag dat we hiermee wachten, is er één te veel.”

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei vorige week tijdens de coronapersconferentie dat zelftesten in Nederland “de komende maanden” beschikbaar zullen komen.