Duitsland benoemt topvrouw Greenpeace tot internationaal klimaatgezant

De nieuwe progressieve Duitse regering benoemt Jennifer Morgan tot internationaal klimaatgezant. Morgan is sinds 2016 het hoofd van de milieuactiegroep Greenpeace International. Morgan moet een belangrijke rol gaan spelen bij de internationale uitrol van de Duitse plannen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Duitsland is per 1 januari voorzitter van de G7, de groep van grote industrielanden. In juni wordt in Beieren een G7-top gehouden, Morgan zal er zorg voor moeten dragen dat daar vorderingen worden geboekt.

Later zal ze benoemd worden tot staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Dat kan nu nog niet omdat de geboren Amerikaanse nog niet over de Duitse nationaliteit beschikt. De leider van de Groenen Annalena Baerbock, die nu minister van Buitenlandse Zaken is, heeft haar aangetrokken. Baerbock en Morgan kennen elkaar goed uit de internationale milieubeweging. Voor de nieuwe regering vormt de redding van het klimaat het hart van het beleid.

Morgan zegt dat haar leven als voorvechter van het milieu is geïnspireerd door het lezen van Strijden voor Hoop, in 1983 geschreven door Petra Kelly, mede-oprichter van de Grünen. Morgan werkte in de jaren negentig al eerder voor de Duitse regering. Morgan wordt naar verwachting woensdag officieel benoemd, meldt Deutsche Welle.

Een interview met Morgan uit februari 2020 waarin ze vertelt wie ze is en wat ze doet:

Geen video? Klik hier.

cc-foto: Greenpeace Polska