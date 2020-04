Duitsland bereidt zich voor op tweede, zwaardere golf van coronavirus

Hoewel het aantal besmettingen daalt, zijn de Duitse autoriteiten druk bezig voorbereidingen te treffen voor een tweede golf van het coronavirus. Tegenover de publieke omroep NDR verklaarde viroloog Christian Drosten dat het virus terug zal keren en dan misschien veel krachtiger dan nu. “Het virus zal zich de komende weken en maanden verder verspreiden.” Het zou dan wel eens harder kunnen toeslaan omdat het nu inmiddels al overal aanwezig is. “Dat betekent dat het overal tegelijkertijd kan opduiken.” De arts waarschuwt er voor dat het verslappen van de maatregelen er toe kan leiden dat de winst die de afgelopen weken geboekt is in de stijd tegen het virus volkomen verspeeld wordt.

Terwijl in Frankrijk de eerste veldhospitalen worden afgebroken omdat het aantal patiënten afneemt wordt in Berlijn het beurs- en congrescentrum Messe met behulp van militairen in gereedheid gebracht om in korte tijd te kunnen worden omgetoverd tot ziekenzaal voor wel duizend patiënten. Ook is het land nog druk bezig het beschikbare aantal bedden en beademingsmachines op te voeren. Terwijl het land een overschot van 13.000 ic-bedden op 32.000 stuks.

Ondertussen wordt getracht de normale gezondheidszorg weer te hervatten uitgestelde behandelingen op te pakken. Het hoofd van de Duitse ziekenhuizen stelt dat daarbij 20 procent van de bedden die beschikbaar zijn om corona-patiënten te verzorgen, vrij worden gehouden voor de eventuele tweede golf. Nog eens 20 procent moet binnen drie dagen beschikbaar zijn.

Duitsland kent een veel grotere capaciteit aan zorgfaciliteiten per hoofd van de bevolking dan buurlanden als Nederland en Frankrijk. Het land kent ook relatief minder corona-sterfgevallen. Deze week zijn enkele maatregelen versoepeld. Het land stelt het dragen van gezichtsmaskers wel verplicht in het openbaar vervoer. In sommige deelstaten geldt die plicht ook in winkels. Om de verspreiding van het virus nauwlettend in de gaten te houden wordt er massaal getest.

Bondskanselier Angela Merkel waarschuwde deze week dat de coronacrisis nog lang niet voorbij is en dit slechts het begin is.