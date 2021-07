Duitsland beschouwt Nederland weer als risicogebied

Door de razendsnel opgelopen besmettingscijfers geldt Nederland in Duitsland vanaf zondag weer als een risicogebied. Wie naar Duitsland wil reizen, moet een vaccinatiebewijs, een recente testuitslag of een genezingsbewijs kunnen overleggen. Via de site Einreiseanmeldung.de kun je je bezoek aan Duitsland een dag van tevoren aanmelden.

De besmettingscijfers liggen in Nederland vele malen hoger dan in Duitsland. Het RIVM meldde donderdag 11.064 besmettingen. In Duitsland waren er de afgelopen week (!) in totaal 7.178 positieve testuitslagen, blijkt uit de inventarisatie van het Robert Koch-Institut.

In Duitsland zijn medische mondkapjes (FFP2) verplicht in het openbaar vervoer, openbare gebouwen en winkels.

#COVID19 #Niederlande 🇳🇱: Die Niederlande gelten mit Ausnahme der überseeischen Gebiete (außer Sint Maarten) ab dem 18.7.21 um 0 Uhr als #Risikogebiet. Von nicht notwendigen Reisen wird #abgeraten. Beachten Sie die aktuelle #Einreiseverordnung.

cc-foto: Rebecca Holm