Duitsland gaat per 1 februari over tot vaccinatieplicht

Angela Merkel heeft aangekondigd dat in Duitsland per 1 februari een vaccinatieplicht van kracht wordt. De bekendmaking volgt na overleg tussen de regering en de zestien deelstaten, die een grote mate van onafhankelijkheid hebben in het bestrijden van de pandemie. De regering werkt ook aan maatregelen die een “lockdown voor ongevaccineerden” mogelijk moeten maken. Het zal er in de praktijk op neerkomen dat winkels, horeca, diensten, theaters, evenementen en bedrijven alleen toegankelijk zijn voor gevaccineerden of genezen personen, het zogeheten 2G-beleid. Alleen supermarkten en apotheken worden uitgezonderd.

„ .. wäre ich im Deutschen Bundestag, könnte ich sagen dass ich mich dafür aussprechen würde, also auch dafür stimmen würde.“ Angela Merkel zur #Impfpflicht @welt pic.twitter.com/PWkOYYi7g7 — Kristina Faßler (@KristinaFassler) December 2, 2021

Merkel waarschuwde dat de situatie rond corona “zeer ernstig” is. Het Duitse parlement moet het plan nog officieel goedkeuren maar van de opvolger van Merkel, de sociaaldemocraat Olaf Scholz, is bekend dat hij voorstander is van een dergelijke plicht om het teleurstellend aantal vaccinaties op te schroeven. Nog geen 70 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd, een van de laagste vaccinatiegraden in West-Europa. Duitsland kent veel vaccinweigeraars die zich beroepen op alternatieve praktijken als bijvoorbeeld homeopathie. Experts waarschuwen dat met Kerst 6000 mensen op de ic kunnen liggen als de pandemie niet onder controle wordt gebracht.

In Oostenrijk is al een vaccinatieplicht van kracht. Griekenland heeft de plicht ingevoerd voor 60-plussers. Burgers die het vaccin blijven weigeren zonder dat daar een medische noodzaak voor is, kunnen een boete van 100 euro per maand krijgen.