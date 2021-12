Duitsland gaat voor Kerst tienduizenden jonge kinderen inenten

Duitsland zal nog voor Kerst tienduizenden kinderen onder de twaalf jaar gaan vaccineren tegen corona. Het land volgt daarmee het voorbeeld van Oostenrijk en de Verenigde Staten die al eerder zijn begonnen met het inenten van jonge kinderen.

Volgens Der Spiegel kan de vaccinatiecampagne beginnen op 13 december als Pfizer en Biontech de speciale vaccins voor jonge kinderen leveren. De vraag is alleen nog of de Duitse geneesmiddelenautoriteit voor die datum groen licht geeft. Het Europese Medicijnagentschap EMA is al akkoord met de inzet van vaccins voor kinderen tussen de vijf en twaalf.

Jonge kinderen krijgen een lagere dosis van het vaccin dan volwassenen, omdat hun immuunsysteem sneller reageert. Uit onderzoek blijkt dat kinderen minder last hebben van bijwerkingen van de inenting dan volwassenen.

Op dit moment vinden in veel landen, waaronder in Nederland, de meeste besmettingen plaats bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Omdat zij nog niet zijn ingeënt, zijn zij een dankbaar doelwit voor het coronavirus.