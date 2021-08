Duitsland: geen lockdowns meer voor gevaccineerden

Wie gevaccineerd is tegen het coronavirus, hoeft zich geen zorgen te maken over een nieuwe lockdown. Dat heeft de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn dinsdagavond gezegd in een interview met de ARD.

Gevaccineerden hoeven in de herfst en winter geen rekening te houden met nieuwe beperkingen. “Voor de volwassenen die zich hebben laten inenten, komt er geen nieuwe lockdown”, aldus de CDU-minister.

Spahn riep de Duitsers die zich nog niet hebben laten inenten, om dat alsnog te doen. Volgens de minister van Volksgezondheid zijn er nog altijd onvoldoende mensen gevaccineerd. Hij vreest dat de zorg daardoor opnieuw zwaar belast kan raken.

Angela Merkel sprak dinsdag met de premiers van de deelstaten af dat ongevaccineerden zich vaker moeten laten testen. Ook moeten zij vanaf 11 oktober hun sneltesten meestal zelf betalen.