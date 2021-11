Duitsland heeft wel ruim voor Kerst een nieuwe regering

De coalitiebesprekingen tussen de groenen, sociaaldemocraten en liberalen in Duitsland zijn afgerond. Op woensdag worden de laatste puntjes op de i gezet, in de middag zullen de partijen hun plannen bekendmaken.

Voordat de nieuwe regering van start kan, moeten eerst partijleden (Groenen) en de partijcongressen (SPD en FDP) zich nog over het onderhandelingsakkoord buigen. De verwachting is dat SPD-leider Olaf Scholz in de tweede week van december van start zal kunnen als nieuwe kanselier.

Als alles volgens plan verloopt, begint de nieuwe regering 73 dagen na de verkiezingen. In Nederland zijn er inmiddels meer dan 250 dagen verstreken sinds de kiezers in maart naar de stembus gingen.