Duitsland: Ongevaccineerden gaan vrijheden inleveren

In Duitsland gaan er de komende maanden ‘zeker extra beperkingen’ gelden voor ongevaccineerden. Dat heeft het hoofd van de Duitse kanselarij Helge Braun gezegd in een interview met de zondageditie van Bild. De stafchef van bondskanselier Angela Merkel heeft de staat de plicht de volksgezondheid te beschermen en dat kan volgens hem niet zolang ongevaccineerden dezelfde vrijheden hebben als gevaccineerden.

Die vrijheidsbeperkingen zullen bijvoorbeeld gelden in de horeca, maar ook in bioscopen en sportstadions. Ook een recente negatieve coronatest zal volgens Braun geen toegangsbewijs meer zijn, aangezien daarmee het risico op besmettingen alsnog onverantwoord hoog is. Daarmee wijst hij op de testprocedures die momenteel gelden in Duitsland, maar die desondanks een hoge besmettingsgraad niet voorkomen. Volgens Braun, zelf arts, ontkomen ongevaccineerden er ook niet aan opnieuw hun aantal contacten te verminderen.

Ongeveer 60 procent van de Duitsers heeft inmiddels één prik gehad, net iets minder dan de helft is volledig gevaccineerd. Een nieuwe lockdown zit waarschijnlijk niet in, zegt Braun. Ook niet nu de besmettelijker Delta-variant in opmars is. Wel vreest Braun dat met de huidige besmettingsgraad het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen in het najaar zal oplopen tot 100.000 per dag.

Vanaf komende dinsdag gelden er voor reizigers vanuit Nederland naar Duitsland extra beperkingen. Vanaf dan geldt Nederland namelijk als hoogrisicogebied. Iedereen ouder dan zes jaar die naar Duitsland wil, moet vijf dagen in quarantaine als ze niet volledig zijn gevaccineerd. Op dit moment wordt ook een bewijs van herstel na een corona-besmetting nog geaccepteerd om niet in quarantaine te hoeven. Wie wel in quarantaine moet, kan na vijf getest worden. Als die uitslag negatief is, is de quarantaine voorbij.

