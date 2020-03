Duitsland: oorlogskinderen opnemen in EU

Duitsland wil vluchtelingenkinderen opvangen die nu vastzitten aan de Griekse grens of in Griekse opvangkampen. Dat heeft de Duitse overheid laten weten. De regering van bondskanselier Angela Merkel hoopt dat andere EU-landen bereid zijn een coalitie te smeden om de kinderen in nood evenredig over de lidstaten te verdelen.

Het noodplan is gericht op duizend tot vijftienhonderd kinderen die onder de meest erbarmelijke omstandigheden gevangen zitten in de kampen of in het niemandsland tussen Turkije en Griekenland. CDU-voorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer zegt te hopen dat in elk geval Frankrijk zich bij de door Duitsland beoogde coalitie wil aansluiten.

Als gevolg van nieuwe gevechten in de regio Idlib in Syrië, is het aantal mensen dat vanuit dat gebied Turkije in vlucht verveelvoudigd. In een omstreden deal tussen Turkije en de Europese Unie staat vastgelegd dat Turkije de vluchtelingen opvangt en in ruil daarvoor financiële steun ontvangt vanuit de EU. De Turkse president Erdogan wil met de nieuwe toestroom van vluchtelingen echter meer geld van de EU, maar die heeft laten weten zich niet door Turkije onder druk te laten zetten. Als reactie daarop heeft Turkije besloten de grens te openen om vluchtelingen doorgang te bieden richting Griekenland.

De situatie aan de Griekse grens is schrijnend. Veel mensen hebben hooguit een plastic tent om in te schuilen en zijn volledig afhankelijk van voedselhulp. Ondertussen probeert de Griekse politie, vaak met geweld, de vluchtelingen op afstand te houden. Daarbij worden onder meer traangasgranaten op de vluchtelingen, waaronder ook veel kinderen, afgevuurd.

A scene from Turkey’s Pazarkule border crossing with Greece today – journalists were banned from the area. This was sent to us by a young Syrian refugee. People are waiting in line for food, distributed by an aid organization. Some have set up plastic tents. pic.twitter.com/DVz25aqC8v — Julia Hahn (@juliahahntv) March 6, 2020

Bron: DW / cc-foto: JDBlack