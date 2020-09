Duitsland slaat alarm over antisemitisme bij corona-protesten

Extreemrechtse groeperingen staan op het punt de beweging van corona-ontkenners compleet over te nemen. Dat stelt de vicevoorzitter van de Duitse politievakbond GdP. De Centrale Raad van Joden in Duitsland waarschuwt ook voor de toename van antisemitisme bij protesten tegen het coronabeleid. “Complottheorieën met antisemitische kenmerken worden al maandenlang opgestookt in het debat over het coronavirus,” zegt voorzitter Josef Schuster. “Als bijvoorbeeld de schuld voor de pandemie aan de Rothschilds wordt gegeven dan is dat een synoniem voor joden.”

Corona-ontkenners bagatelliseren daarnaast onder meer de Holocaust door zichzelf als vermeende slachtoffers op een lijn te stellen met de vernietigde joden.

Schuster stelt dat niet iedere demonstrant een antisemiet is “maar ze lopen er wel tussen”. Dat laatste beaamt ook Jörg Radek van de politevakbond en hij trekt daar conclusies uit. “Niemand kan meer zeggen dat ze gewoon deelnemer zijn. Iedereen die bij de beweging blijft moet zichzelf afvragen of ze hun krachten willen bundelen met rechtsextremisten en hun persoonlijke zorgen over de coronacrisis willen combineren met de antidemocratische doelstellingen van de extremisten.”

