Duitsland trekt militairen terug uit Irak wegens oplopende spanningen

Duitsland gaat de in Irak gestationeerde eigen troepen ‘uitdunnen’ vanwege toenemende zorgen over de veiligheid in de regio. De verantwoordelijke bewindslieden hebben hun ministeries daarvan op de hoogte gesteld, meldt Deutsche Welle. In de praktijk worden 30 van de 130 aanwezige militairen overgebracht naar buurlanden Jordanië en Koeweit.

De Bundeswehr is in Irak aanwezig om de strijd tegen IS te ondersteunen middels trainingen, verkenningsvluchten en brandstofbevoorrading in de lucht. Gevreesd wordt dat een deel van de rekruten die getraind worden sympathiseren met Iran en bondgenoten en mogelijk de trainers als doelwit kiezen voor wraakacties. De meeste Duitse militairen bevinden zich in Koerdisch gebied, de terugtrekking vindt vooral in Bagdad plaats. De vermindering is in lijn met het beleid van de NAVO.

Het gaat in principe om een tijdelijke maatregel.