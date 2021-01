Duitsland: vaccin AstraZeneca niet voor 65-plussers

De wetenschappelijke commissie STIKO van het Duitse Robert Koch Instituut, de equivalent van het Nederlandse RIVM, stelt dat het vaccin van AstraZeneca, ook wel bekend als het Oxford-vaccin, alleen gebruikt mag worden bij mensen jonger dan 65 jaar. STIKO komt tot dat advies omdat onduidelijk is hoe effectief het middel is voor 65-plussers. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA zal naar verwachting deze week nog bekendmaken of het vaccin wordt goedgekeurd. Waarschijnlijk adviseert ook dit instituut het vaccin weg te houden bij oudere Europeanen.

Geen video? Klik hier.

De Volkskrant reconstrueert in ontluisterend artikel wat er allemaal mis is gegaan met het vaccin waar de Nederlandse regering op inzette.

In Brussel en Washington wordt het beoogde bulkvaccin van AstraZeneca, waarmee straks ook de meeste Nederlanders van tussen de 18 en de 60 moeten worden ingeënt, met steeds meer chagrijn ontvangen. ‘De wereld wedde op dit vaccin. Maar wat een teleurstelling’, aldus Eric Topol van het Amerikaanse Scripps Institute voor medicijnonderzoek in een commentaar. Het vaccin zal er heus komen, oordeelt farmaciewatcher Derek Lowe in een bespreking van de ontwikkelingen voor vakgenoten. ‘Maar als ik moest zeggen welk groot farmaceutisch bedrijf er beschadigd uit deze pandemie gaat komen, is het AstraZeneca.’

Geen video? Klik hier.

Deze week berichtte de Duitse krant het Handelsblatt al dat er twijfels zijn rond de werkzaamheid van het vaccin bij ouderen. Dat werd een dag later door het bedrijf op hoge toon ontkend.

Ondertussen ligt de EU op ramkoers met het bedrijf omdat AstraZeneca niet in staat zegt te zijn de beloofde vaccins te leveren.

Geen video? Klik hier.

De EU vermoedt dat de bestelde vaccins aan andere landen zijn verkocht. Terwijl de Unie miljarden publiek geld heeft gestoken in de ontwikkeling van de vaccins.

Geen video? Klik hier.