Duitsland: verbod op doden mannetjeskuikens vanaf 2022

De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner heeft woensdag een wetsvoorstel ingediend om het doden van mannetjeskuikens vanaf januari 2022 te verbieden. De wet volgt op een uitspraak van de Duitse Hoge Raad: die bepaalde vorig jaar dat het doden van ongewenste haantjes moet worden uitgefaseerd.

Duitse dierenrechtenactivisten zijn teleurgesteld dat Klöckner wacht tot 2022, bericht Deutsche Welle. Bij het aantreden van het kabinet-Merkel-IV werd afgesproken dat er al in 2020 een verbod zou komen op het doden van mannetjeskuikens. Ook de Duitse bond van kippenhouders maakt bezwaar. Volgens voorzitter Friedrich-Otto Ripke moet er EU-wetgeving komen, omdat Nederlandse en Poolse broederijen door kunnen gaan met het doden van mannetjeskuikens.

Er worden in Duitsland jaarlijks 45 miljoen mannelijke eendagskuikens vergast of in de shredder gegooid, omdat ze geen eieren kunnen leggen en magerder vlees zouden hebben. Er zijn verscheidene technieken waarmee al voor het uitbroeden van eieren kan worden vastgesteld wat het geslacht is. Die worden echter nog weinig gebruikt.

