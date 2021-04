Duitsland verklaart Nederland tot hoogrisicogebied, sluit grens voor ongeteste reizigers

Wie vanaf dinsdag vanuit Nederland naar Duitsland reist moet een negatief testbewijs kunnen overleggen. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, gaat over tot de maatregel vanwege het hoge aantal besmettingen in ons land: meer dan 200 per 100.000 inwoners per week. Voor pendelaars geleden uitzonderingen, meldt de publieke omroep WDR.

Volgens het RKI werd Nederland voorheen als een risicogebied beschouwd en hoefden reizigers pas na 48 uur een coronatestuitslag te kunnen overleggen. NRW-premier Armin Laschet (CDU) en de Nederlandse premier Mark Rutte waarschuwden op Goede Vrijdag voor grensoverschrijdend reizen met Pasen. “Blijf thuis. Onthoud je van vakantiereizen en excursies naar het buurland”, riepen ze in een gezamenlijke verklaring op.

Dat beleid wordt nu dus aangescherpt.

cc-foto: Janko Hoener