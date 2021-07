Duitsland wil stoppen met gratis coronatesten voor ongevaccineerden

Wie in Duitsland naar kantoor wil of sommige winkels en restaurants wil bezoeken, moet een testcertificaat overleggen. Daarom kan iedereen zich gratis laten testen op besmetting met het coronavirus. Overal zijn daartoe vrij toegankelijke testcentra ingericht. Aan die miljarden verslindende service dreigt een einde te komen als er voldoende mensen gevaccineerd zijn. Dat meldt de Duitse krant Bild. Nu bedraagt de vaccinatiegraad 51 procent. Dat is volgens deskundigen te weinig om een nieuwe golf besmettingen te voorkomen.

Minister Olaf Scholz (SPD) en de Beierse premier Markus Söder (CSU) oefenen druk uit om het beleid met ingang van september af te schaffen. Ze vinden dat er geen publiek geld meer aangewend moet worden om mensen die zich bewust niet laten vaccineren de kostbare testen als alternatief middel te bieden om toegang te krijgen. Ze willen op die manier de druk opvoeren om burgers toch een vaccin te nemen, aangezien de animo voor inenten afneemt en daarmee ook het vaccinatietempo.

Er is discussie over wanneer het gratis testen stopgezet moet worden. Sommigen vinden dat service moet blijven bestaan zolang kinderen nog niet in aanmerking komen voor vaccins.