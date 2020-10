Duitsland zendt politiek drama over Antifa in voor Oscar

Geen video? Klik hier.

Duitsland stuurt de film ‘Und morgen die ganze Welt’ in om mee te dingen naar de Oscar voor de beste buitenlandse film. De keuze is pikant omdat het verhaal handelt over jongeren die zich aansluiten bij Antifa, een ongeorganiseerde protestbeweging tegen neo-nazi’s die door president Trump tot terreurgroep is bestempeld.

De film is geregisseerd door Julia von Heinz en gaat over een jonge vrouw die betrokken raakt bij antifascistische activisten die geweld niet uit de weg gaan in confrontaties met neo-nazi’s. “In een tijd dat de democratie steeds verder onder druk komt te staan, legt Julia von Heinz de vraag voor of, en zo ja wanneer, het gebruik van geweld gerechtvaardigd is of zelfs noodzakelijk,” aldus de woordvoerder van de jury die namens de Duitse filmindustrie de inzending bepaalt tegenover Deutsche Welle. “Und morgen die ganze Welt confronteert het publiek met conflicten en vraagstukken waar geen van ons aan ontkomt. Een zeer persoonlijke film met een grote emotionele impact.”

De film is in première gegaan in op het filmfestival van Venetië. Hoofdrolspeelster Mala Emde won daar de prijs van filmcritici voor beste actrice. Und morgen die ganze Welt draait vanaf deze week in Duitse bioscopen.