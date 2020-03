Duiven dreigen te verhongeren door coronacrisis

Dieren die in de stad leven, voelen de gevolgen van de coronamaatregelen. Zo leidde het wegblijven van toeristen in het Thaise Lopburi ertoe dat grote groepen apen twee weken geleden met elkaar op de vuist gingen in de 800 jaar oude stad. De dieren vochten om een pak yoghurt.

Strijd om voedsel vindt ook onder normale omstandigheden af en toe plaats, maar volgens de lokale bevolking zijn daar veel minder apen bij betrokken. “Ik heb zo’n gevecht in geen jaren gezien”, aldus een bewoner van Lopburi. Na de vechtpartij werd besloten om de apen bij te voeren.

In Duitsland waarschuwt een dierenrechtenorganisatie nu voor de gevolgen van de crisismaatregelen voor stadsduiven. Omdat het ongekend rustig is in de stadscentra waar de dieren zich ophouden, liggen er veel minder etensresten op straat dan normaal. Daardoor dreigen nu duizenden duiven te verhongeren, waarschuwt Leonie Weltgen van de Duitse Dierenbescherming.

“Omdat duiven zeer gehecht zijn aan hun standplaats, verlaten ze de binnensteden niet”, legt Weltgen uit aan Express. Ze wijst erop dat het broedseizoen is en er dus ook veel jonge duiven wegens voedselgebrek in hun nesten zullen overlijden.

Niet iedereen zal er rouwig om zijn dat de stadsduivenpopulaties worden uitgedund, erkent Weltgen. “Maar dat de dieren nu op een ondraaglijke wijze aan hun einde komen, mogen de steden niet toestaan. De voorouders van de stadsduiven werden ooit door mensen gefokt. We hebben dan ook een speciale verantwoordelijkheid voor deze dieren.”

