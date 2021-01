Duizenden Belgen in quarantaine na uitbraak Britse covid-mutatie op scholen

In België zijn twee scholen, een basisschool en een middelbare, gesloten nadat de Britse variant van het coronavirus er is opgedoken. Zowel de leerlingen en het personeel als hun familieleden moeten in quarantaine. Het gaat om duizenden mensen. De burgemeesters van de twee plaatsen waar het virus opdook, Edegem en Kontich, bevestigen dat de besmette personen op reis zijn gegaan, ondanks het dringende advies dat niet te doen.

‘Het klopt dat als iedereen zich aan de regels en voorschriften had gehouden, we vandaag niet in deze miserie hadden gezeten,’ aldus de burgemeesters. Op de middelbare school in Edegem zijn vooralsnog twee besmettingen vastgesteld, op de basisschool in Kontich één. Alle leerlingen en personeelsleden van beide scholen worden getest. Volgens de burgemeesters is gezamenlijk de beslissing genomen om zowel de scholen als de omgeving in quarantaine te plaatsen, om zo te proberen de besmettelijkere mutatie van het virus niet los te laten op de regio Antwerpen.

Burgemeester Metsu van Edegem, die zelf ook in quarantaine zit omdat zijn kinderen op een van de scholen zitten, zegt over het naleven van de coronamaatregelen: ‘Dat is een verpletterende verantwoordelijkheid die vandaag nog eens onderstreept wordt. Het gaat over duizenden mensen, als je alle volwassenen erbij telt, die nu afhankelijk zijn van de – ja sorry – nalatigheid van enkelen.’

Bron: VRT / beeld: Google streetview